Lady Gaga abre show no Rio com público reduzido

Montada em um cavalo negro cenográfico, com bailarinas carregando bandeiras com os dizeres goat (cabrito), Lady Gaga abriu com Highway Unicorn (road to love), às 22h22, o seu primeiro show no Brasil, no Parque dos Atletas, Barra da Tijuca, no Rio, com um público estimado em 40 mil pessoas, abaixo do previsto - que era de 90 mil. A batida dance fortíssima, o apelo messiânico, o figurino como um filme de terror espacial de H.R.Giger - e estava feito o estrago. "O Brasil é o futuro", disse a cantora. Antes de Black Jesus, ela instigou a berrar, em português, "Jesus Cristo! Reza!". "Eu sou uma alienígena, uma mulher feminina, não sou um homem masculino, não sou humano, não sou uma criatura, mas eu sou vocês."

Lady Gaga interagiu bastante com a plateia. Chegou a escolher um menino e uma menina e os fez subir ao palco. Depois, puxou mais e menino e lhe deu um abraço demorado. Em seguida, tocou piano em Hair, ao lado dos recém-chegados, e chorou. "Nós partilhamos as mesmas esperanças, os mesmos sonhos", disse.

Passeou de motocicleta pelo palco e simulou sexo em cima da moto com uma dançarina. Usou e abusou do "I don't give a fuck".

"Ninguém está nem aí para a cor da sua pele, sua religião, seu sexo, seu gênero! Quando eu vi o Rio, eu não tinha noção. É um dos lugares mais lindos. Eu nunca fui feliz, mas eu estou feliz no Rio", disse Lady Gaga.

Falou do futebol que jogou no dia anterior com os meninos do Cantagalo e dedicou uma canção a eles, Bad Kids. "Vocês mudaram minha vida! Vocês são especiais, obrigada por me darem inspiração. É verdade sobre o Brasil! Então, Rio, aceite meu amor essa noite", garantiu. "Gaga, eu te amo, Gaga eu te amo!", respondia a plateia. A cantora se apresenta amanhã em São Paulo e, terça, em Porto Alegre.