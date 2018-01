Ladrões usam uniforme de seguranças para roubar condomínio

SOROCABA - Depois de abrir um buraco no muro para invadir o local, seis homens renderam seguranças e vestiram seus uniformes para roubar o Vila Olímpia, um condomínio de alto padrão, em Sorocaba, na quarta-feira (20). Após render o vigilante que fazia ronda com uma motocicleta, um dos ladrões vestiu o uniforme e conduziu o veículo até a portaria, rendendo os demais seguranças. Os reféns foram amarrados e os ladrões assumiram a portaria. Ele sabiam a hora da chegada de um empresário que pretendiam assaltar.

O homem e sua família ficaram reféns dos bandidos, enquanto a casa era saqueada. O grupo roubou dinheiro, joias e outros objetos de valor. Uma parte do bando seguiu até a casa vizinha, rendeu os moradores e repetiu o saque. Os criminosos fugiram pela saída principal levando dois carros das vítimas carregados com produtos. Os veículos foram abandonados em outro bairro. É o segundo ataque a condomínios de luxo em pouco mais de um mês. Em 15 de agosto, um bando sequestrou a família do chefe da segurança de um empresário e o obrigou a entrar com eles no condomínio. O empresário e familiares foram dominados e a casa, saqueada. Duas semanas depois, a Polícia Civil prendeu parte do bando.