Ladrões usam técnica nova para furtar caixa eletrônico em campus da USP no interior

FRANCA - Ladrões se utilizaram de uma nova técnica para atacar um caixa eletrônico instalado no interior do campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP). Em vez de explodirem o equipamento, como já fizeram outras vezes na própria instituição, os bandidos perfuraram um buraco na lateral do aparelho sem levantar qualquer suspeita.

Um vigilante percebeu a ação algum tempo depois e a Polícia Militar foi acionada. O caixa fica em um quiosque no meio do campus e a ação ocorreu na quinta-feira, 4. Representantes do Banco Santander foram acionados, mas até o final da manhã desta sexta-feira, 5, não haviam informado se foi levado dinheiro e nem a quantia.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes e agora é objeto de investigação pela Polícia Civil. Peritos estiveram no local e já sabem que os ladrões entraram por trás do quiosque, para não chamar a atenção, e usaram algum equipamento para perfurar o caixa eletrônico. O campus da USP já foi alvo de outros ataques, mas com o uso de explosivos.