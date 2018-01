Ladrões são presos após roubarem joalheria em shopping de SP

SÃO PAULO - A Polícia Militar prendeu um grupo de assaltantes após um roubo à joalheria Monte Carlo, no Shopping Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, na tarde desta quinta-feira, 23. Houve perseguição nas ruas próximas antes da prisão. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações da polícia, por volta das 12h30, pelo menos 10 bandidos entraram no shopping e seguiram direto para a joalheria. Eles renderam os funcionários e levaram relógios e joias expostos na vitrine. Mas um grupo de seguranças suspeitou da ação e chamou a PM.

Os bandidos foram surpreendidos na saída do shopping. Um grupo foi preso na Avenida Pavão em uma EcoSport vermelha. O outro acabou detido no cruzamento da Rua Jurupis com Moacir. Um terceiro grupo conseguiu fugir. Ao todo, seis ladrões foram presos.

Em nota, o Shopping Ibirapuera confirmou o roubo e disse que todo material roubado foi recuperado. Informou também que colabora com as investigações. O caso foi registrado no 27º DP (Campo Belo).