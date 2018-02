Ladrões roubam vítimas e queimam seus carros Criminosos armados atearam fogo em dois carros, um Fox e um Prisma, e atiraram seis vezes contra um veículo oficial da Aeronáutica na Linha Vermelha, no Rio, ontem à tarde. Havia crianças e idosos nos dois veículos incendiados. Ninguém se feriu. De acordo com a PM, na fuga, o grupo roubou um Corsa. Além do automóvel, joias, dinheiro e celulares foram levados dos ocupantes dos automóveis incendiados.