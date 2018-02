Ladrões roubam veículos de clientes de pizzaria no Itaim Bibi

Bruno Lupion, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Clientes que jantavam na noite de quinta-feira, 14, em uma pizzaria no Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo, tiveram uma surpresa ao pedir seus carros na hora de ir embora: cinco deles haviam sido roubados de dentro do estacionamento utilizado pela empresa de valet.

Enquanto as vítimas jantavam na Casa Pizza, na Rua Brasília, nº 90, cinco homens armados invadiram o estacionamento vizinho usado pelo valet, renderam os funcionários e levaram dois Civics, um Hyundai i30, um Vectra e um Ecosport.

"Quando saí da pizzaria, entreguei o voucher para o manobrista e soube que meu carro havia sido roubado", disse o empresário Paulo Malvezzi, 48 anos, dono do Vectra. O Ecosport foi localizado minutos depois por policiais do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) na Rua Tabapuã, no mesmo bairro, e abordado após breve perseguição. O criminoso que o dirigia foi preso.

Os outros veículos não haviam sido localizados até a manhã desta sexta-feira, 15, e o crime foi registrado no Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic), na zona norte da cidade.

Texto atualizado às 6h50.