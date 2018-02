Ladrões roubam seis caminhões de eletrônico Cerca de 20 ladrões armados, alguns com fuzis, invadiram na madrugada de ontem depósito da Transportadora Cometa, em Sumaré (SP), e fugiram com seis caminhões e uma van carregados de computadores, celulares e outros produtos eletrônicos. Eles chegaram em um caminhão e disseram aos vigias que eram funcionários e dormiriam no local. Depois, renderam os seguranças, colocaram os produtos nos caminhões e na van e foram embora por volta das 4h30. Ninguém ficou ferido e nenhum suspeito foi preso.