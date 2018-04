Ladrões roubam relógios de luxo na Faria Lima

Ladrões atuam normalmente em dupla, à tarde e à noite e se aproximam de moto do carro parado no semáforo. "Tudo durou 20 segundos. Pensei que fosse sequestro", disse um homem de 42 anos que foi assaltado no dia 5 quando voltava para casa. Dois homens cercaram seu carro, um em cada janela, e o mandaram destravar as portas. "Apontaram a arma para minha cabeça. No mesmo dia, um casal foi cercado naquele trecho enquanto aguardava o sinal abrir. Em segundos, a dupla roubou dois relógios."

No domingo, outro caso: um homem entrava de BMW no Iguatemi quando teve o relógio roubado. Em nota, o shopping lamentou o ocorrido. Já a Polícia Militar disse que mantém base fixa na região, além de motos, equipes da Força Tática e cerca de 70 PMs da Operação Delegada - na qual policiais recebem salário da Prefeitura para trabalhar em dia de folga.