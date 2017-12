Ladrões roubam joias e fogem de barco Cinco homens roubaram uma joalheria na madrugada de ontem, em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Segundo informações da Polícia Civil, a quadrilha atracou o barco em que estava no pier, por volta das 3 horas, rendeu alguns pescadores e invadiu a loja. Em seguida, os criminosos fugiram no mesmo barco levando joias e outras mercadorias. O valor do prejuízo ainda não foi calculado pela loja. Ninguém foi preso e não há informações sobre feridos. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia da cidade.