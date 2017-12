Ladrões roubam caixa eletrônico em Itapevi

Ladrões utilizando um maçarico roubaram o caixa eletrônico do Banco Itaú no município de Itapevi, na região oeste da Grande São Paulo, por volta da zero hora desta quinta-feira, 22. Ainda não se sabe a quantia que foi levada. O roubo ocorreu na Avenida Presidente Vargas, região central de Itapevi. De acordo com policiais da 3ª Companhia do 20º Batalhão da Polícia Militar, os ladrões utilizaram um caminhão para obstruir a visão das pessoas que passavam pela rua. Há um posto policial há cerca de 50 metros do local.