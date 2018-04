Ladrões roubam armas e munição de delegacia Ladrões invadiram ontem de manhã a Delegacia Participativa de São José do Rio Preto, no interior, e roubaram pelo menos duas armas, munições e uma máquina fotográfica. O material estava guardado no 4.º DP da cidade, que funciona no mesmo prédio. Não havia ninguém no prédio. Para entrar, ladrões arrombaram a caixa de força e cortaram a energia elétrica. Um alarme disparou e eles fugiram após a chegada da PM.