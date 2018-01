Ladrões roubam 7 fuzis de Batalhão do Exército em Caçapava

Sete fuzis foram roubados de um quartel do 6º Batalhão de Infantaria Leve, em Caçapava, no interior de São Paulo, no fim da noite deste domingo, 8. É o segundo roubo de armamento pesado em cinco dias. Na noite da quinta-feira, 5, um grupo invadiu o Centro Tático de Treinamento (CTT) e roubou 22 fuzis, 89 pistolas e munição em Ribeirão Pires. No roubo deste domingo, ladrões atacaram dois postos de sentinela do Batalhão do Exército, segundo o Comando Militar do Sudeste. O local foi invadido por volta das 23 horas e um militar ficou ferido durante o confronto. Ele não corre risco de morrer. O Comando da Unidade determinou a abertura de um Inquérito Policial Militar para a apuração do roubo e montou um esquema para recuperar o armamento. O IPM, cuja condução é sigilosa, tem prazo de 40 dias para ser concluído, podendo ser prorrogado por mais 20 dias.