Ladrões roubam 5 carros guardados por valet no Itaim Cinco clientes que jantavam anteontem em uma pizzaria da Rua Brasília, no Itaim-Bibi, zona sul, tiveram carros roubados do estacionamento usado pela empresa de valet. Cinco homens armados levaram dois Civics, um Hyundai, um Vectra e um EcoSport - achado pouco depois. O ladrão que estava na direção foi preso.