Ladrões que roubaram Loja do Corinthians são presos

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Cinco homens foram presos nesta segunda-feira, 24, após assaltarem uma loja de produtos esportivos do Corinthians, no Ipiranga, zona sul de São Paulo. Dois homens conseguiram fugir.

A ação ocorreu por volta das 9h15, na Rua Labatut junto à Rua Silva Bueno, quando os policiais militares avistaram sete homens saindo da loja carregando sacos plásticos.

Um dos homens estava com arma em punho, segundo a Polícia Militar. Com eles foram apreendidos os produtos roubados, entre eles, roupas, mochilas, malas e uniformes do time, dois revólveres e uma quantia em dinheiro.