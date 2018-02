Ladrões que agiam na Marginal do Tietê são presos em Santa Isabel(SP)

SÃO PAULO - Foram presos, no início desta madrugada de terça-feira, 18, na Rodovia Presidente Dutra, em Santa Isabel, região metropolitana de São Paulo, dois homens pertencentes a uma quadrilha de ladrões de caminhões e carga que vem agindo na Marginal do Tietê.

Cláudio da Silva e Silvano Araújo dos Santos foram detidos por agentes do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic) no momento em que, em um Celta, faziam a escolta de um caminhão Volvo, cujo motorista havia sido dominado, no final da noite, na Marginal do Tietê, próximo à Ponte da Freguesia do Ó, na zona norte da capital.

A tática dos criminosos é alertar os caminhoneiros sobre um suposto problema na carroceria ou nos pneus. No momento em que o caminhoneiro para, ele é abordado pelos bandidos. Foi nesse mesmo golpe que o motorista do Volvo caiu. Transferida para o Celta, a vítima foi liberada em Guarulhos, cidade vizinha a Santa Isabel, antes da dupla ser presa.

O bandido que estava ao volante do caminhão conseguiu fugir e desistiu do veículo de carga. Segundo a polícia, Silva e Santos já têm passagens por roubo e receptação.