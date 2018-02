Ladrões que agem na Marginal do Tietê são presos em Santa Isabel (SP)

SÃO PAULO - Foram presos, no início da madrugada desta terça-feira, 18, no quilômetro 190 Rodovia Presidente Dutra, em Santa Isabel, Região Metropolitana de São Paulo, dois homens pertencentes a uma quadrilha especializada em roubo de caminhões de carga que vêm agindo na Marginal do Tietê.

Cláudio da Silva e Silvano Araújo dos Santos foram detidos por agentes do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic) no momento em que, em um Celta, faziam a escolta de um caminhão Volvo roubado, em conjunto com bandidos em um Palio e um Fiorino. O motorista havia sido dominado e feito refém, no final da noite, na Marginal do Tietê, próximo à Ponte da Freguesia do Ó, na zona norte da capital.

"Eles fecharam meu caminhão e me obrigaram a parar. Dois saíram do Palio e cobriram meu rosto com um casaco. Me colocaram no banco traseiro do carro e rodaram por cerca de uma hora comigo", contou a vítima, José Narciso, de 55 anos. Eles o deixaram em uma casa, onde outro caminhoneiro também era feito refém.

Policiais do Deic que patrulhavam a marginal e já investigavam o grupo há três meses, viram o roubo e perseguiram o caminhão, dirigido por um dos bandidos, e os três veículos. Eles abordaram o Celta e prenderam os dois criminosos. Os ocupantes do Palio e Fiorino viram a ação e fugiram, assim como o que dirigia o caminhão, que desceu do veículo e saiu correndo.

Os homens detidos ligaram para os comparsas, por orientação dos policiais, e ordenaram a libertação das duas vítimas. Segundo a polícia, Silva e Santos já têm passagens por roubo e receptação.