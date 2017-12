Ladrões pulam no Rio Pinheiros para escapar Quatro bandidos foram presos e dois fugiram a nado pelo Rio Pinheiros, após serem abordados por policiais militares na Marginal, à 0h30 de ontem, ao lado do Parque Burle Marx, no Morumbi, zona sul de São Paulo. O bando tentava desbloquear o alarme de uma moto roubada próximo do Parque Villa-Lobos.