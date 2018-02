Ladrões nadam 1 km para roubar tripulação de iate

O iate de luxo Atlantis, de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, que partiu sexta-feira do Porto de Santos com destino ao Caribe, foi assaltado na madrugada de ontem na Praia do Mucuripe, em Fortaleza. O crime chamou a atenção das autoridades de segurança do Ceará pela ousadia dos assaltantes. Segundo as investigações, dez deles nadaram um quilômetro a partir da praia para chegarem até o barco.

O bando levou US$ 5 mil em dinheiro e aparelhos eletrônicos avaliados em R$ 100 mil. Não havia passageiros a bordo, apenas seis tripulantes. As vítimas sofreram ferimentos leves. O barco teve avarias e o conserto está estimado em R$ 20 mil.

A Polícia Federal, por meio do Núcleo Especial de Polícia Marítima, investiga a ação da quadrilha, formada por 12 homens.

O iate fez uma parada técnica em Fortaleza para reparos mecânicos e seguiria hoje ao Caribe para pegar um grupo de turistas brasileiros. Não há previsão de quando a embarcação será liberada para seguir viagem.

Na ação, três tripulantes que faziam a segurança do iate foram rendidos pelos bandidos armados após lutarem com eles. Os outros três integrantes da tripulação tentaram defender os companheiros e foram amarrados pela quadrilha. Após o assalto, o bando fugiu em uma lancha pilotada por dois comparsas.

A Polícia Federal suspeita que os assaltantes sejam piratas e estavam monitorando o iate desde a saída de São Paulo. O Atlantis passou por perícia da Polícia Federal, que encontrou sangue dos assaltantes. Os agentes federais esperam identificar os bandidos pelo exame de DNA do sangue colhido.