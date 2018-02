Ladrões matam padre com tiro nas costas Um padre foi assassinado na noite de sábado na Praia de Iracema, em Fortaleza, após sair de uma celebração na Paróquia Nazaré. Elvis Marcelino de Lima, de 46 anos, foi abordado por três assaltantes quando estava ao lado de seu carro. O padre tentou correr e foi baleado nas costas. O automóvel, que estava estacionado no Centro Cultural Dragão do Mar, foi levado pelos bandidos. Lima era diretor do Centro Educacional Piamarta, que realiza trabalho socioeducativo na capital cearense.