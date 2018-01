Ladrões matam motorista ao tentar roubar carro Um homem foi morto na frente da mulher e do filho de 10 anos, às 18h30 de domingo, por três ladrões que tentaram roubar seu Astra na Rua Lago Jagape, no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. A família foi abordada quando saía da casa de parentes. Segundo a viúva, os bandidos estavam a pé e João Braga não reagiu, mas foi baleado três vezes no peito. Ele foi encaminhado ao Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu.