Ladrões matam jornalista da TV Gazeta

Pimentel trabalhava havia 19 anos como pesquisador no Gazeta Doc, departamento de documentação e pesquisa da Gazeta. Segundo testemunhas, quatro homens encapuzados entraram no supermercado para roubar os caixas. Pimentel deixava o local quando dois bandidos o seguraram pelos braços, colocaram-no de joelhos e atiraram. O jornalista foi socorrido ao Hospital do Mandaqui, mas morreu. Os ladrões roubaram sua carteira e R$ 350,28 do supermercado.

"Ele estava usando uma jaqueta preta e pode ter sido confundido", disse o irmão Eduardo Pimentel Junior, de 44. Ele não tinha filhos e morava com a mãe. Em nota, a Fundação Cásper Líbero lamentou a morte do jornalista. O supermercado havia sido assaltado no dia 23 de julho.