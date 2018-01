Ladrões matam ciclista e ferem dois PMs em Pinheiros

Um ciclista foi morto e dois policiais militares foram baleados por criminosos que tentaram roubar um caixa eletrônico no Mercado Municipal de Pinheiros, ao lado do Largo da Batata, zona oeste de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira, 22.

Segundo testemunhas, cerca de dez assaltantes chegaram ao local em três carros, renderam o segurança do mercado, perguntaram sobre o caixa eletrônico e iniciaram o roubo. O alarme do caixa acionou a polícia e quando os policiais militares chegaram ao local, por volta da 1h30, dois criminosos ainda estavam no mercado. Houve troca de tiros, que atingiu um policial no pé, e os bandidos fugiram em um Volkswagen Polo preto.

A dupla se deparou com outra viatura da PM, na esquina das ruas Teodoro Sampaio e Cunha Gago, e houve nova troca de tiros, sem nenhum ferido. Em seguida, os bandidos encontraram policiais no cruzamento das avenidas Brigadeiro Faria Lima e Eusébio Matoso. Os criminosos atiraram e atingiram um soldado na boca.

Os bandidos ainda dispararam sete tiros contra um ciclista no acesso da Ponte Eusébio Matoso à Marginal do Pinheiros, aparentemente para despistar a polícia. Ele morreu no local. O Polo foi encontrado abandonado na Marginal do Pinheiros, próximo à Ponte Estaiada, com diversas perfurações de balas.

Até o início da manhã desta sexta-feira ninguém havia sido preso. Os dois policiais baleados foram encaminhados ao Hospital das Clínicas, onde permanecem internados. O caso foi registrado no 14º Distrito Policial, em Pinheiros.