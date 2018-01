Ladrões libertam gerente de banco mantida refém em Osasco

A gerente quer era mantida refém em uma agência do Banco Itaú em Osasco foi libertada. Ela foi rendida dentro de casa e levada até a agência, que fica na Avenida dos Autonomistas. O sequestro começou por volta das 7 horas desta terça-feira, 21 quando ela foi rendida e levada até a agência para pegar dinheiro do cofre do banco.

A PM ainda não tem informações sobre quantos homens participaram do assalto e se conseguiram levar o dinheiro. Ninguém foi preso e também não há informação sobre feridos. Quatro equipes do Corpo de Bombeiros foram até o local. Segundo a Polícia Militar, o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) negociava com os sequestradores.

Texto ampliado às 11h19 para acréscimo de informações.