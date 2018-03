Ladrões levam R$ 80 mil em joias de shopping Uma joalheria no shopping Del Rey, em Belo Horizonte, foi assaltada ontem à tarde. De acordo com a Polícia Militar, dois homens armados, usando óculos de sol e mochila, invadiram a loja, renderam as vendedoras e as obrigaram a entregar as mercadorias. O dono do estabelecimento calcula que os bandidos levaram cerca de R$ 80 mil em joias de ouro maciço. Elas estavam misturadas a outras, apenas folheadas a ouro, e foram escolhidas pelos criminosos.