Ladrões levam R$ 5 mil e computadores de funcionários de hotel em Pinheiros

Segundo informações do SPTV, da Rede Globo, um dos bandidos fingiu ser hóspede, enquanto os outros quatro rendiam funcionários do local, que foram trancados em uma sala. O bando levou seis computadores, carteiras com dinheiro dos funcionários - com cerca de R$ 5 mil no total - e dois cofres, além das imagens das câmeras de segurança.

Antes de ir embora, a quadrilha ainda roubou o caixa do estacionamento do hotel. Até o início da tarde de ontem, ninguém havia sido preso.