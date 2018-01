Ladrões levam mais de 40 armas de loja em Mogi das Cruzes

Dois homens invadiram nesta terça-feira, 7, uma loja de caça e pesca, em Mogi das Cruzes, na região Metropolitana de São Paulo, e levaram mais de 40 armas, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública.

O roubo aconteceu por volta das 9h30, no bairro Mogi Moderno, quando dois suspeitos renderam o dono da loja, de 53 anos, e outras três pessoas que estavam no local. Segundo o proprietário, os ladrões estavam à procura das armas, que ficavam guardadas no estoque, dentro de uma caixa.

Os ladrões fugiram com 43 revólveres e quatro pistolas de diversas marcas. Segundo o proprietário, o certificado de registro da loja foi renovado pelo Ministério da Defesa no ano passado. A polícia não tem pistas dos criminosos.