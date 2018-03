Ladrões levam hábitos de monges em mosteiro Pelo menos dois ladrões invadiram o Mosteiro da Ressurreição, em Ponta Grossa, no Paraná, e roubaram hábitos monásticos do local onde vivem 40 monges e irmãos beneditinos. Ninguém ficou ferido, mas um carro de um hóspede do convento foi avariado pelos assaltantes. A suspeita é de que os hábitos sejam usados para pedir dinheiro em nome dos monges ou para facilitar a entrada em casas.