Ladrões invadem estacionamento do Hospital Infantil Sabará e acabam presos

SÃO PAULO - Dois ladrões foram presos em flagrante após invadir o estacionamento do Hospital Infantil Sabará, em Higienópolis, zona oeste da capital, e roubar pertences e o Fiat Idea de uma família que saía do local na tarde de domingo, 6. Para intimidar as vítimas, um dos criminosos pegou um garoto de oito anos e apontou a arma para sua cabeça. Uma viatura da Polícia Militar passava pelo local no momento da fuga dos assaltantes e os deteve.

Os criminosos chegaram por volta das 18 horas ao hospital, na Avenida Angélica, nº 1987, renderam os funcionários do estacionamento e abordaram uma família. Segundo relato das vítimas, um dos criminosos, mais exaltado, ameaçou matar a criança. Eles roubaram dinheiro, relógios e joias e fugiram no Fiat Idea da família, que logo acionou uma viatura que passava pelo local.

"Vimos a família apontando em direção ao veículo, sem dizer nada, e achamos que podia haver algo errado. Na hora, fizemos a abordagem", disse o tenente André Zandonadi, do 7º Batalhão Metropolitano. Com a dupla, os policiais encontraram dois revólveres calibre 38. Segundo a PM, ambos estavam em liberdade condicional pelo crime de roubo e já tinham sido presos por roubo, formação de quadrilha e corrupção de menores. Eles foram encaminhados ao 4º Distrito Policial, na Consolação.