Ladrões invadem delegacia no interior Ladrões invadiram na madrugada desta quarta-feira, 4, o 6.º DP de Ribeirão Preto, no interior paulista, no que a polícia estima ser uma tentativa de furto de dinheiro, drogas ou armas apreendidos. Gavetas da mesa da escrivã foram estouradas, mas não tinham nada de valor. A caixa das moedas de uma máquina caça-níquel que havia sido recolhida também foi rompida, mas ela estava vazia. Policiais não acreditam na ação de quadrilha. A principal hipótese dos investigadores é que o crime tenha sido cometido por um usuário de drogas.