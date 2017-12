Ladrões invadem delegacia e furtam cigarros em SP

ARAÇATUBA - Ladrões invadiram a delegacia de Guaiçara, no interior de SP, e furtaram 22 caixas com maços de cigarros, na madrugada deste domingo, 6. Os cigarros, que tinham sido apreendidos durante uma operação realizada na semana passada, estavam guardados em uma cela. Mas os ladrões serraram as grades e levaram as caixas.

Só de manhã, quando funcionários chegaram para trabalhar e viram as grades serradas, é que o furto foi percebido. Segundo o delegado Seccional de Lins, Luiz Bertozo, a Polícia Civil tenta prender os ladrões por meio de imagens de câmeras de segurança que filmaram e registraram a movimentação dos veículos usados pelos bandidos para chegar e sair da delegacia com os cigarros. Mas até as 16 horas deste domingo, nenhum deles havia sido identificado.