Ladrões invadem crematório da Vila Alpina e roubam cofre

SÃO PAULO - O crematório municipal da Vila Alpina, na zona leste da capital, foi invadido por três ladrões na madrugada desta terça-feira, 27, por volta da 0h. Eles renderam os três funcionários do período noturno e foram direto ao cofre, que armazena valores recebidos pelo serviço de cremação e compra de urnas.

Segundo a Guarda Civil Metropolitana, os criminosos aproveitaram a abertura do portão durante a saída de um carro funerário para entrar no local. Eles portavam radiocomunicadores e trocavam informações com comparsas que estariam do lado de fora.

Após arrancar o cofre, os ladrões obrigaram as vítimas a carregá-lo para dentro de um veículo de passeio, de cor escura. Em seguida, elas foram trancadas dentro de uma sala administrativa, e chamaram a polícia por volta da 1h30. "É a primeira vez em 18 anos que o crematório da Vila Alpina é assaltado", afirmou o guarda civil Da Mata.

Nada foi roubado dos funcionários. O crime foi registrado no 56º DP (Vila Alpina).