Ladrões invadem casa e agridem moradores em festa na zona norte

Bruno Lupion, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Uma festa de aniversário familiar em um sobrado do Parque Novo Mundo, zona norte da capital, foi invadida por uma quadrilha armada, na noite desta segunda-feira, 4, que submeteu os cerca de 15 convidados a momentos de terror: os ladrões torturaram uma moradora em busca de dinheiro e joias, mantiveram um garoto de 13 anos sob a mira de um revólver e humilharam uma jovem com câncer. A polícia foi acionada e prendeu um adolescente de 17 anos envolvido no assalto.

Três criminosos aproveitaram a saída de um dos filhos da dona da casa - que tem cerca de 60 anos e fazia aniversário - para rendê-lo e invadir a residência, por volta das 20h30, enquanto dois comparsas aguardavam do lado de fora. Mesmo dominada, a vítima conseguiu ligar do seu celular para um irmão e deixou o aparelho ligado, que transmitiu os gritos dos assaltantes. O familiar percebeu o crime e foi de moto ao local, com apoio de uma viatura da Polícia Militar.

Durante os vinte minutos da ação, um dos criminosos apontou o revólver para um menino de 13 anos, enquanto outro torturava a filha da dona da casa com um cabo em volta do seu pescoço, exigindo joias e dinheiro. Uma jovem com câncer também teve sua peruca violentamente arrancada e foi estapeada.

Com a chegada da polícia, o casal de comparsas que vigiava a rua fugiu em um Gol verde, e outros dois ladrões conseguiram escapar pulando pelos fundos do sobrado. O quinto assaltante, um adolescente de 17 anos, tentou pular o muro lateral, mas caiu de rosto no chão e acabou preso, segundo a polícia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O rapaz foi levado ao 9º Distrito Policial, no Carandiru, e deve ser encaminhado hoje à Fundação Casa, onde já havia sido internado uma vez por roubo. Com ele, a polícia apreendeu três relógios e dois celulares, além de um vidro de perfume e um revólver calibre 38.