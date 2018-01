Ladrões invadem apartamento de Agnaldo Timóteo em SP

Três assaltantes invadiram por volta das 21 horas de quarta-feira, 28, o apartamento do cantor e vereador Agnaldo Timóteo, localizado na Rua Augusta, região central de São Paulo. O cantor não estava no apartamento no momento da invasão, pois participava do Programa Raul Gil, na TV Bandeirantes. Dois dos ladrões estavam encapuzados e armados de revólver, pistola e espingarda.

Um jogador de futebol, que vem recebendo ajuda do vereador, e um assessor de Agnaldo foram rendidos pelo trio que, em um veículo, não teve dificuldade para entrar no prédio. O porteiro foi rendido e trancado no carro dos assaltantes que, com a mesma facilidade, invadiram o apartamento. A porta estava destrancada, o que seria comum, segundo o parlamentar. Os criminosos permaneceram cinco minutos no apartamento. O trio não citou o nome de Agnaldo, apenas disse que queria levar o cofre.

Segundo Agnaldo, dentro do cofre roubado pelos bandidos havia apenas um relógio, da marca Baume Mercier, adquirido pelo vereador por R$ 10 mil. Na fuga, o trio levou o porteiro como refém, mas abandonou a vítima no bairro de Cidade Jardim, na zona sul de SP.