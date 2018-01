Ladrões furtam casa de Maluf no Guarujá o deputado federal Paulo Maluf (PP-SP) teve a sua casa de praia assaltada na madrugada de ontem no Guarujá. Os bandidos entraram no imóvel sem chamar a atenção do caseiro, fugiram e não foram capturados até as 22h de ontem. Maluf estava em Brasília durante a ação.