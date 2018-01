Ladrões furtam carro e devolvem meia hora depois

SÃO CARLOS - Um carro foi furtado em São Carlos, em São Paulo, nesta segunda-feira, 14, e devolvido meia hora depois. Câmeras de segurança registraram o momento em que dois ladrões levam o carro e depois voltam e estacionam o veículo no mesmo lugar. O dono do carro somente soube do crime porque deu falta de uma caixa de ferramentas que estava em seu interior.

Os ladrões chegaram por volta da meia-noite e meia e não tiveram dificuldade para abrir a porta. Um sentou no banco do motorista e outro deu um empurrão para o veículo pegar, vindo os dois a saírem em seguida.

Depois as câmeras da rua mostra eles retornando, parando o veículo no mesmo lugar e saindo com a maleta. O proprietário disse que nela havia ainda alguns equipamentos que ele usa em seu trabalho, como técnico em monitoramento de segurança. O prejuízo é de R$ 5 mil e a polícia procura os autores do crime.