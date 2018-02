Ladrões furtam armas do Fórum João Mendes O Fórum João Mendes, no centro de São Paulo, foi alvo de furto ocorrido entre os dias 2o e 24 de dezembro, quando o prédio estava fechado por causa do recesso do Judiciário. Bandidos levaram 41 revólveres calibre 38 e 498 munições calibre 38. O material é da empresa de segurança que atuava no local e teve o contrato rescindido recentemente. O caso foi registrado no 1.º Distrito Policial (Liberdade).