Ladrões fazem arrastão em prédio em Santa Cecília e roubam 5 apartamentos

Um prédio no bairro de Santa Cecília, região central de São Paulo, foi invadido na madrugada de ontem por bandidos armados que renderam os porteiros e seguranças. Os criminosos entraram em cinco apartamentos, amarraram os moradores e levaram dinheiro, aparelhos eletrônicos, joias e objetos pessoais.

O assalto ao edifício, que fica na Rua Fortunato, próximo ao Largo Santa Cecília, aconteceu por volta de 1h. À 1h45, um dos moradores conseguiu se soltar. Ele acionou a polícia, mas os bandidos conseguiram fugir com os pertences antes da chegada dos policiais. Ninguém ficou ferido. Os moradores foram desamarrados e seguiram para prestar depoimento no 77.º Distrito Policial, na Alameda Glete, que ficará com a responsabilidade da investigação.

A polícia ainda não sabe quantos bandidos participaram do arrastão, mas suspeita de alguma gangue que atua na região do centro. Não se sabe ainda o total de objetos levados nem o valor estimado deles.