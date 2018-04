Ladrões fazem arrastão em hotel no interior Quatro bandidos encapuzados e armados fizeram arrastão em um hotel de Nova Granada, a 471 km da capital, e roubaram mais de R$ 200 mil em dinheiro e objetos de hóspedes. Por volta das 4 horas de ontem, eles pularam o muro da garagem e arrombaram a porta do Hotel Granada, no centro da cidade. O dono, Antônio Aparecido Bassani, foi amarrado. Em seguida, ladrões foram de porta em porta acordando os hóspedes - adultos e crianças. Uma hora depois, fugiram na caminhonete de um hóspede.