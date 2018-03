Ladrões fazem arrastão em escola de São Vicente

O crime aconteceu por volta das 10 horas na Escola Estadual Margarida Pinho Rodrigues, na Vila Margarida. Segundo a Polícia Militar, os três entraram pelo pátio, renderam duas inspetoras e seguiram direto para a secretaria da escola, no primeiro andar. Levaram alianças, brincos e celulares de professoras e funcionárias e fugiram.

"Logo depois que eles saíram, a escola acionou a Polícia Militar, passou as características, nós intensificamos o patrulhamento na região e uma viatura da Força Tática deteve dois indivíduos que foram reconhecidos", explica o sargento da Ronda Escolar de São Vicente, Gilberto Sérgio De Paula.

Na casa do adolescente, a PM encontrou, sob um colchão, uma arma de brinquedo que teria sido usada no assalto. Os objetos roubados não foram recuperados.

Segundo a Secretaria Estadual de Educação, a escola não fica com os portões abertos. O trio teria entrado no local no momento em que uma mãe e um aluno saíam.