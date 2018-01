Ladrões explodem caixa bancário em Cabreúva, em SP

SOROCABA - Homens armados invadiram um supermercado na madrugada desta sexta-feira, 26, e explodiram um caixa automático instalado no estabelecimento, no distrito de Jacaré, em Cabreúva, região de Jundiaí.

De acordo com testemunhas, o bando chegou ao local por volta das 3h e entrou no supermercado após arrombar a porta dos fundos. Além de assaltar o caixa bancário, os ladrões também levaram o cofre onde era guardado o dinheiro do supermercado. Os criminosos fugiram.

A Polícia Militar estima que pelo menos cinco bandidos participaram da ação. O valor roubado não foi divulgado. A polícia investiga se a quadrilha é a mesma que, no dia anterior, explodiu dois caixas de uma agência bancária de Itupeva, na mesma região.

Os bandidos aproveitaram a queima de fogos do Natal para agir. Em Cabreúva, foi o segundo ataque em menos de quatro meses. No início de setembro, um bando explodiu três caixas automáticos de uma agência bancária e, na fuga, trocou tiros com a polícia.