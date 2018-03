Ladrões em BMW fazem arrastão na Oscar Freire

Dez assaltantes armados de fuzil, metralhadora e pistolas usaram dois veículos de luxo, um deles um BMW, para invadir, às 19h de ontem, um condomínio na Rua Oscar Freire, uma das ruas mais elegantes dos Jardins, na zona sul. Os criminosos renderam funcionários e moradores, entraram em três apartamentos, roubaram dinheiro e joias. Até 23h, ninguém havia sido preso.

Testemunhas disseram à Polícia Civil que os criminosos aproveitaram a chegada de um morador pelo portão da garagem para invadir o edifício. Os assaltantes entraram com dois carros - um dos quais seria o BMW preto.

Os criminosos se dividiram em dois grupos. Uma parte foi à portaria, rendeu o funcionário e passou a procurar o sistema de câmeras de vigilância para pegar possíveis fitas com imagens da invasão e do arrastão. Outra parte da quadrilha dominava quem saía ou chegava. Ainda de acordo com testemunhas, os assaltantes renderam quatro famílias. O prédio tem 12 andares e um apartamento por andar.

Um dos moradores que foi feito refém disse à polícia que as famílias foram ameaçadas. Os criminosos exigiam dólares, joias e objetos de valor. O mesmo morador afirmou aos policiais que parte do bando usava colete à prova de bala.

Segundo o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), o 190 foi acionado sobre o roubo às 19h37. Quando PMs do 7.º Batalhão chegaram ao prédio, os criminosos tinham fugido. O assalto seria registrado no 78.º DP (Jardins). Até as 23h, a Polícia Civil não tinha informações sobre o montante roubado.

Este foi o 13.º arrastão do ano em condomínios na capital.

PRESTE ATENÇÃO...

1.Evite deixar o controle remoto do portão da garagem dentro do carro. O equipamento pode ser furtado e usado para a entrada de assaltantes.

2.Encomendas devem ser depositadas nas "gaiolas" dos portões do condomínio. As visitas, mesmo as conhecidas, só devem entrar no prédio após a autorização do morador.

3. Exija que os equipamentos de segurança, como câmeras de monitoramento, estejam funcionando.