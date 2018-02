Ladrões e PMs trocam tiros em shopping Dez criminosos armados com metralhadoras e fuzis invadiram o Galleria Shopping, em Campinas, às 13h30 de ontem, para roubar uma joalheria e foram surpreendidos pela Polícia Militar. O bando atirou nos PMs, eles revidaram e começou um tiroteio no luxuoso centro de compras. Houve correria e pânico. Ninguém ficou ferido. Oito ladrões fugiram com as joias que estavam na vitrine e dois que estavam escondidos em outra loja foram presos. O shopping reabriu às 17h.