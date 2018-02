Ladrões devolvem aparelho ortopédico Uma crise de consciência dos ladrões que roubaram um Fiat Siena em Curitiba, anteontem, fez a garota Iris, de 8 anos, receber de volta suas órteses mecânicas, usadas por ela em um tratamento fisioterápico que a ajuda a ficar de pé. Os aparelhos estavam dentro do carro, estacionado próximo da clínica de fisioterapia. A mãe da menina, Aline Giuliani, fez apelos pela imprensa para que os ladrões devolvessem o aparelho. Um suspeito do roubo ligou para a delegacia e informou o local onde estavam as órteses. O carro, porém, não foi achado.