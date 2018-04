Um caixa eletrônico foi abandonado por volta das 23 h de sábado na Avenida João Firmino, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. A máquina foi retirada de uma agência do Banco do Brasil na mesma avenida. Os criminosos arrancaram o equipamento, mas o abandonaram após o alarme ser acionado. Policiais militares foram ao local, mas os ladrões conseguiram fugir.