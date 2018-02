Ladrões de São Paulo são presos ao tentar roubar caixa eletrônico no Rio Cinco homens de São Paulo foram presos no sábado sob acusação de tentar roubar parte da estrutura de um caixa eletrônico no Rio. O crime aconteceu na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital. Segundo a Polícia Civil, eles retiraram o computador onde são registradas as operações financeiras para, depois, instalar um equipamento conhecido como "chupa-cabra", que permite a cópia de dados de clientes.