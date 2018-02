Ladrões de cargas e carretas são detidos em chácara de Jacareí, Vale do Paraíba

SÃO PAULO - Quatro criminosos, integrantes de uma quadrilha de ladrões de carretas e cargas, foram detidos, nesta quarta-feira, 6, por agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), em uma chácara localizada na Estrada do Jaguari, no bairro Rio Abaixo, em Jacareí, no Vale do Paraíba, onde o grupo mantinha um desmanche.

O quarteto foi flagrado desmontando uma Scania, roubada na terça-feira, 5, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo a polícia, o esquema criminoso começou a ser investigado em março deste ano. O bando, segundo o delegado Marcelo Bianchi, titular da 3ª Divecar, vendia a carga roubada e desmanchava os veículos. "A quadrilha optou por uma chácara numa região afastada, mas vizinha a uma grande cervejaria. Dessa maneira, o movimento das carretas não atraía a atenção.", comentou o delegado.

Na chácara, os policiais também apreenderam peças e acessórios de pelo menos outros seis veículos de carga. Os quatro detidos responderão por receptação e formação de quadrilha. Caso algum deles seja reconhecido por alguma vítima, responderá também por roubo.