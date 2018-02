Ladrões de caminhão são presos em Guarulhos

SÃO PAULO - Depois de roubarem um caminhão, na noite de domingo, 18, três pessoas foram presas na Rua Euráchio Maurício, no Parque São Miguel, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Elas haviam feito dois caminhoneiros reféns, mas os libertaram próximo à Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Por volta das 21 horas, um homem em uma moto Falcon vermelha entrou na frente do caminhão na Estrada do Capão Bonito, reduziu a velocidade e o obrigou a parar. Cerca de 15 homens cercaram o veículo, que não possuía carga, apenas o cavalo mecânico. Os motoristas foram retirados do caminhão, colocados e um carro e libertados momentos depois.

Testemunhas viram e ligaram para a Polícia Militar (PM), que iniciou patrulha na região em busca do caminhão. Policiais da 1ª Companhia do 44º Batalhão encontraram três homens mexendo no veículo, parado na Rua Euráchio Maurício. Dois maiores e um menor, de 17 anos, foram detidos, nenhum tem passagem criminal.

Perto dali, a moto Falcon foi apreendida. Uma pessoa ligou para o 190 da PM e disse ter visto o caminhão com as mesmas características do roubado atropelar uma pessoa na Estrada do Sacramento, mas ninguém foi encontrado no local. O caso foi encaminhado para o 4º Distrito Policial (DP) de Guarulhos.