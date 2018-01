Ladrões de banco usam moradores como escudo Dez homens provocaram pânico em Ituberá (BA), cidade de 30 mil habitantes a 308 km de Salvador, durante assalto à agência do Banco do Brasil, ontem. Segundo a polícia, os assaltantes cortaram as linhas telefônicas da região e, armados, invadiram o banco, fizeram cordão de isolamento com moradores em torno da agência e fugiram com cinco reféns. Na fuga, atiraram nos prédios da prefeitura e da Polícia Militar. Não houve feridos. Os reféns foram liberados no município vizinho de Gandu. Ninguém foi preso.