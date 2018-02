Ladrões criam removedor para tinta rosa dos caixas

A ação fez parte da Operação Caixa-preta, que já prendeu 31 pessoas envolvidas no roubo de terminais bancários, entre as quais quatro policiais militares - outros cinco PMs haviam sido presos na capital e no interior. Só ontem, cinco homens foram presos. Todos têm passagem pela polícia por roubo. Foram apreendidos também drogas, pistolas, munições e três carros.

"O antídoto para limpar as cédulas foi a grande surpresa. Não imaginávamos que os bandidos seriam tão rápidos", disse o delegado e diretor do Deic, Nelson Silveira Guimarães. O líquido será encaminhado para perícia no Instituto de Criminalística. "Nem chegamos a contar as notas para não atrapalhar o laudo."

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) não quis pronunciar-se. A Tecban, empresa que administra caixas da Rede 24 Horas, diz que as tintas usadas para manchar as notas "foram testadas, não apresentando possibilidade de lavagem" e não teve acesso ao material apreendido para análise.

PRESTE ATENÇÃO

Recuse cédula com mancha

1. Verifique o estado de conservação das cédulas de real recebidas. E recuse notas suspeitas ou manchadas.

2. Se já estiver com uma cédula na mão, apresente-a ao banco, que deverá fazer registro com CPF, documento de identificação com foto e endereço. Haverá ressarcimento apenas se for verificado que a nota é marcada por dispositivo antifurto.