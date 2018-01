Ladrões cavam túnel e furtam R$ 10 milhões de empresa em SP

Daniela do Canto, da Central de Notícias,

Um grupo de assaltantes cavou um túnel de aproximadamente cem metros de extensão para furtar uma empresa de transporte de valores na Vila Jaguara, zona oeste de São Paulo, na noite de domingo, 6. O valor exato do furto ainda não foi calculado, mas a polícia estima que os criminosos possam ter levado cerca de R$ 10 milhões do cofre da Transnacional Transporte de Valores e Segurança Patrimonial Ltda. Até o final da madrugada desta segunda-feira, 7, nenhum suspeito do crime havia sido preso.

Segundo a Polícia Militar, os bandidos alugaram uma casa na Rua José Mascaro e cavaram um túnel até a empresa, na Praça Barão de Ibirocaí. Por volta das 17 horas do domingo, um segurança da Transnacional ouviu um barulho. Como o horário coincidia com diversas partidas da rodada final do Campeonato Brasileiro de Futebol, o segurança acreditou que o barulho era de fogos de artifício.

Os criminosos conseguiram chegar até o cofre da empresa sem que o segurança percebesse. Na fuga, eles abandonaram diversos sacos de moedas espalhados pelo túnel. Na casa da Rua José Mascaro, os policiais encontraram também sacos com terra: à medida que cavavam o túnel, os bandidos estocavam a terra em um cômodo.

A PM foi avisada do furto por volta das 21h40, por meio de uma denúncia anônima. Quando os policiais da 3ª Companhia do 49º batalhão chegaram ao local os assaltantes já haviam fugido. O registro do caso será encaminhado ao Departamento de nvestigações sobre Crime Organizado (Deic).

Túnel usado pelos criminosos no furto milionário. Foto: Reprodução